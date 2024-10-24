Землетрясение зафиксировали у северных Курил

Землетрясение зафиксировали в Тихом океане у побережья северных Курил. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 6,2 произошло ночью 24 октября», — отметила она.

По словам Семеновой, эпицентр сейсмособытия находился в 155 километрах южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков располагался на глубине 63 километра.

Начальник сейсмостанции обратила внимание, что землетрясение силой три балла ощутили в Северо-Курильске. Пострадавших и разрушений нет, тревогу цунами не объявляли.

В сентябре сообщалось, что произошедшее в Японии землетрясение отозвалось на Курильских островах.

9 октября землетрясение произошло в акватории озера Байкал. В ГУ МЧС по республике Бурятия уточнили, что на территории района подземные толчки не ощущались, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее МЧС предупредило, что российским городам угрожает цунами.