В Тибете произошло землетрясение

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая у границы с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало.

4 января сообщалось об исследовании Колумбийского университета, в котором говорится об угрожающем в 2025 году Соединенным Штатам Америки 9-балльном землетрясении и 30-метровом цунами.

3 января землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой провинции Анталья, эпицентр находился на одноименном курорте. Его очаг залегал на глубине около 7 километров в море.

Ранее землетрясение зафиксировали у северных Курил.