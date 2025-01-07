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В Тибете произошло землетрясение

В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1
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Shutterstock

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая у границы с Непалом произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибетского автономного района. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало.

4 января сообщалось об исследовании Колумбийского университета, в котором говорится об угрожающем в 2025 году Соединенным Штатам Америки 9-балльном землетрясении и 30-метровом цунами.

3 января землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой провинции Анталья, эпицентр находился на одноименном курорте. Его очаг залегал на глубине около 7 километров в море.

Ранее землетрясение зафиксировали у северных Курил.

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