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В Тюменской области два человека пострадали в пожаре в частном доме, их не спасли

В Ишиме двоих человек не смогли спасти во время пожара в частном доме
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Тюменской области пожарные ликвидировали возгорание в частном доме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Ишиме, на улице Комбайнеров. Из-за неосторожного обращения с огнем, дом загорелся. Чтобы потушить возгорание, к работе привлекли 14 пожарных и четыре единицы техники.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на общей площади 35 квадратных метров», – сообщается в публикации.

Во время инцидента пострадали два человека, спасти их не удалось.

Ранее в карельском городе Сортавала произошел пожар. Огонь охватил помещение туристического кафе, которое в момент инцидента не работало. В результате один человек получил травму руки. О том, что именно стало причиной произошедшего, не сообщается.

До этого в Кировской области загорелся многоквартирный дом в поселке Кильмезь. Всего в здании проживали 11 человек, трое из которых успели самостоятельно эвакуироваться, еще семь человек спасти не удалось.

Ранее в московской сауне вспыхнул пожар.

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