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В Карелии в туристическом кафе произошел взрыв бытового газа

В Сортавале в Карелии из-за взрыва газа произошел пожар в туристическом кафе
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МЧС Краснодарского края

В туристическом кафе в карельском городе Сортавала в результате взрыва бытового газа произошел пожар. Об этом сообщает администрация Сортавальского округа.

Информация о взрыве и пожаре в кафе на Аркобалено поступила около 15:35 мск. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание.

По сведениям городской прокуратуры в результате пожара в не работавшем на тот момент кафе один человек получил ожог руки.

Координацию действий специальных служб и правоохранительных органов осуществляет прокурор Сортавалы Антон Гриманов.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования и приняты меры прокурорского реагирования.

7 января глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что четверых пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске госпитализировали.

Взрыв газа в доме №19 на улице Луначарского в Петрозаводске случился накануне вечером. По данным МЧС, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не были разрушены.

Ранее газовый баллон взорвался в московском ресторане.

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