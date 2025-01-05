Число погибших при пожаре в доме в Кировской области выросло

МЧС: при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области погибли семь человек

Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Кировской области выросло до семи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В Кировской области сотрудники МЧС России обнаружили седьмого погибшего», — сказано в заявлении.

5 января в многоквартирном жилом деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области произошел пожар. В здании, находящемся в Садовом переулке, располагалось социальное жилье, которое было предоставлено пожилым людям.

По словам главы региона Александра Соколова, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Трое жильцов смогли оперативно эвакуироваться. Он уточнил, что местонахождение некоторых жителей выясняется — они могут находиться у родственников.

Утром 5 января в частном доме в селе Саберио Гальского района Абхазии произошел пожар. Пять сестер находились дома с бабушкой, когда она решила растопить печь. Инцидент произошел из-за того, что женщина перепутала солярку и бензин. Сильное возгорание быстро охватило деревянный дом.

Ранее в Перми пожарные благодаря ребенку спасли из пожара шесть человек.