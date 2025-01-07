У экс-губернатора Пензенской области конфисковали телефон Nokia 3310

Октябрьский районный суд Пензы конфисковал мобильный телефон Nokia 3310 стоимостью 155 тысяч рублей, принадлежащий экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который был осужден за взяточничество. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

«Обратить в доход Российской Федерации мобильный телефон Nokia 3310 bу Gresso Black Limited Edition 0069/3310 в титановом корпусе с тремя переходниками, инструкцией и гарантией, в футляре, стоимостью 155 000 рублей», — говорится в документах.

Суд также конфисковал у бывшего главы региона 13 люксовых шариковых и перьевых авторучек на общую сумму более 588 тыс. руб., 10 пар запонок из драгоценных металлов и шесть зажимов для галстука.

В октябре 2022 года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Белозерцева и бывшего сенатора Бориса Шпигеля. Сотрудники надзорного органа установили, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области к 12 годам лишения свободы. Ему предписано отбывать наказание в колонии строгого режима, также назначен штраф размером более 450 млн рублей.

Также Октябрьский районный суд Пензы взыскал по иску Генеральной прокуратуры с Белозерцева, Шпигеля и соответчиков более 8,1 млрд рублей.

Ранее бывшая врио замгубернатора Брянской области признала вину в получении взятки.