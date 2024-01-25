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Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии

Экс-губернатора Пензенской области Белозерцева приговорили к 12 годам колонии

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Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии за взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Ему предписано отбывать наказание в колонии строго режима, также назначен штраф размером более 450 млн. Также экс-сенатору, председателю совета директоров компании «Биотэк» Борису Шпигелю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом более 450 млн.

По версии следствия, Белозерцев получил от Шпигеля взятку в виде денег и швейцарских часов на общую сумму более 30 млн рублей. За это экс-чиновник якобы должен был обеспечить заключение государственных контрактов с компанией «Фармация». Также правоохранители выяснили, что Белозерцев незаконно приобрел короткоствольное нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Оружие чиновник хранил в своем служебном кабинете в здании правительства Пензенской области.

Ранее в Генпрокуратуре РФ назвали число пойманных коррупционеров.

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