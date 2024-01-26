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С экс-губернатора Пензенской области Белозерцева и соответчиков взыскали 8,1 млрд рублей

Суд Пензы взыскал с экс-губернатора Белозерцева и соответчиков 8,1 млрд рублей

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Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Октябрьский районный суд Пензы взыскал по иску Генпрокуратуры с экс-главы региона Ивана Белозерцева, бывшего сенатора Бориса Шпигеля и соответчиков более 8,1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Исковые требования заместителя Генерального прокурора РФ… удовлетворить частично. Взыскать 8 млрд 158 млн рублей», — заявила судья Екатерина Шмонина.

Накануне Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии за взятки. Ему предписано отбывать наказание в колонии строго режима, также назначен штраф размером более 450 млн рублей. Также экс-сенатору, председателю совета директоров компании «Биотэк» Борису Шпигелю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом более 450 млн.

13 октября 2022 года Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и основателя группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. Сотрудники надзорного органа установили, что в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года экс-глава региона получил от предпринимателя взятку в виде наличных денег и швейцарских часов. Общая сумма взятки составила более 30 млн рублей.

Ранее в Москве за коррупцию арестовали заместителя начальника полиции по одному из районов.

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