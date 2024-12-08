Бывшая врио замгубернатора Брянской области признала вину в получении взятки

Бывшая врио заместителя губернатора Брянской области Татьяна Кулешова созналась в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также вину признали еще две фигурантки уголовного дела — Валентина Автушенко и Евгения Матвеева, отметил собеседник агентства.

«Они раскаялись в содеянном, дали признательные показания и содействуют следствию», — подчеркнул он.

Вторая бывшая врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова в настоящее время не признала свою вину.

В октябре сообщалось, что суд в Москве арестовал недвижимость и деньги Кулешовой и Егоровой. Под арест попала значительная сумма в рублях и валюте, найденная при обыске, три автомобиля, шесть квартир, в том числе в историческом центре Санкт-Петербурга. Также арестованы два земельных участка в Выборгском районе Ленинградской области и под Псковом.

В марте 2023 года Егорову и Кулешову задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Женщин заключили под стражу. Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 4,4 млн рублей. Егорова курировала вопросы культуры и образования в регионе, а Кулешова — внутреннюю и информационную политику.

Ранее в Сочи арестовали имущество бывшего мэра и его жены.