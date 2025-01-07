Выросло число пострадавших из-за взрыва газа в пятиэтажке в Петрозаводске

Число пострадавших из-за взрыва газа в доме в Петрозаводске выросло до четырех

Число пострадавших из-за взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске увеличилось с трех до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По ее информации, в результате инцидента в квартире обрушилась межкомнатная стена.

«Обошлось без возгорания. Пострадали четыре человека, двое из них извлечены сотрудниками МЧС России из-под завалов», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что на месте работают 44 специалиста и девять единиц техники МЧС.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске случился накануне вечером. По данным МЧС, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже. Несущие конструкции здания не разрушены.

12 декабря два человека пострадали из-за взрыва бытового газа в частном двухквартирном доме в городе Бийске, расположенном в Алтайском крае. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

29 ноября в селе Пседах в Ингушетии произошел взрыв газа, который полностью уничтожил дом. Ко взрыву привело неисправное газовое оборудование.

Ранее в Нововоронеже произошел взрыв газа в квартире жилой девятиэтажки.