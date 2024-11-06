В Нововоронеже произошел взрыв газа в квартире жилой девятиэтажки

В квартире девятиэтажного жилого дома в Нововоронеже произошел взрыв газа, который привел к пожару. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как заявили в министерстве, на втором этаже загорелась квартира. По его информации, предварительной причиной пожара стал взрыв бытового газа. Сотрудники МЧС России эвакуировали из дома 32 человека, включая одного ребенка. В результате пожара не выжил один человек, личность которого устанавливается. Кроме того, пострадал 15-летний подросток. Огонь также повредил три квартиры.

В ведомстве добавили, что на месте ЧП работают 48 специалистов и 16 единиц техники.

В октябре сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области пожилой мужчина был госпитализирован с ожогами из-за взрыва на дачном участке. Инцидент произошел 12 октября в садоводстве «Медное Озеро — 3» в Сертолово. В одном из садовых домов взорвался самогонный аппарат.

В том же месяце сообщалось, что в квартире жилого пятиэтажного дома в городе Сухой Лог Свердловской области взорвалась газовоздушная смесь. Взрыв случился на третьем этаже дома на улице Белинского. После взрыва пожара не последовало.

Ранее газовый баллон взорвался в московском ресторане.