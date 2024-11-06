Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нововоронеже произошел взрыв газа в квартире жилой девятиэтажки

МЧС: три квартиры пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажке Воронежа

close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В квартире девятиэтажного жилого дома в Нововоронеже произошел взрыв газа, который привел к пожару. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как заявили в министерстве, на втором этаже загорелась квартира. По его информации, предварительной причиной пожара стал взрыв бытового газа. Сотрудники МЧС России эвакуировали из дома 32 человека, включая одного ребенка. В результате пожара не выжил один человек, личность которого устанавливается. Кроме того, пострадал 15-летний подросток. Огонь также повредил три квартиры.

В ведомстве добавили, что на месте ЧП работают 48 специалистов и 16 единиц техники.

В октябре сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области пожилой мужчина был госпитализирован с ожогами из-за взрыва на дачном участке. Инцидент произошел 12 октября в садоводстве «Медное Озеро — 3» в Сертолово. В одном из садовых домов взорвался самогонный аппарат.

В том же месяце сообщалось, что в квартире жилого пятиэтажного дома в городе Сухой Лог Свердловской области взорвалась газовоздушная смесь. Взрыв случился на третьем этаже дома на улице Белинского. После взрыва пожара не последовало.

Ранее газовый баллон взорвался в московском ресторане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами