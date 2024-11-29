Взрыв газа в доме в Ингушетии попал на видео

В селе Пседах в Ингушетии произошел взрыв газа, который полностью уничтожил дом. Кадры с моментом взрыва опубликовал »112» в Telegram-канале.

«Сегодня утром, из-за неисправного газового оборудования, буквально в щепки разметало здание в поселении Пседах Малгобекского района», — подписана публикация.

На кадрах, снятых камерой наблюдения на соседнем строении, видно, как мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой, буквально разрывает одноэтажный жилой дом на куски.

По информации «112», в момент взрыва внутри дома находилась мать с тремя детьми. Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, один ребенок находится в реанимации. Следствием возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не соблюдающих требования безопасности. Эксперты исследуют то, что осталось от дома и газовых сетей.

18 ноября в Перми дети пострадали из-за взрыва газа в колодце, в полиции сообщили, что они сами бросили туда петарду. Как рассказал журналистам отец одного из пострадавших, версия правоохранительных органов не соответствует действительности. В колодце взорвался именно газ, и его восьмилетний сын получил ожоги головы и рук.

Ранее ребенок попал в больницу из-за взрыва стиральной машины.