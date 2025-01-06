Песков раскрыл рождественскую традицию Путина

Президент РФ Владимир Путин традиционно посетит рождественское богослужение в этом году. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он добавил, что подробности сообщит позже.

7 января православные христиане празднуют Рождество Христово. Рождественские Святки — праздничный период, в котором соединяются древние обычаи и христианские традиции. Подробнее об истории и традициях праздничных дней — в материале «Газеты.Ru».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Рождественском послании рассказал, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие только отвечая на любовь Бога взаимностью, поскольку каждый человек призван к счастью. Глава Русской православной церкви призвал людей оставаться христианами «не только по имени, но и по образу жизни».

Ранее Путин призвал гордиться тем, что уже сделано.