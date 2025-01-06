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В Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА

Мэрия Белгорода: в Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников
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В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении, опубликованном в 0:37 мск.

5 января губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили 27 беспилотных летательных аппаратов по шести районам Белгородской области, пять из которых были сбиты системой противовоздушной обороны.

В ночь на 5 января воздушная атака произошла в Ростовской и Брянской областях. Сначала врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион атаковали беспилотники, а силы ПВО отразили налет дронов: два были сбиты в Миллеровском и Тарасовском районах. Позже чиновник заявил, что упавшие в Таганроге и селе Новобессергеновка обломки БПЛА повредили имущество жителей.

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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