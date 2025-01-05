ВСУ за сутки атаковали шесть районов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили по шести районам Белгородской области 27 беспилотных летательных аппаратов, из них пять были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, за прошедшие сутки Украина атаковала 19 населенных пунктов в регионе. По Грайворонскому и Шебекинскому округам ВСУ выпустили 27 снарядов, в результате чего два человека получили ранения. Женщину после оказания помощи отпустили домой, мужчину госпитализировали. За отчетный период различные разрушения были выявлены в 26 квартирах четырех многоквартирных жилых домов, десяти частных домовладениях, двух социальных объектах и 15 автомобилях.

«По селу Борки и хутору Рябики совершены атаки трех БПЛА. В Краснояружском районе села Графовка и Демидовка атакованы тремя беспилотниками… В Яковлевском муниципальном округе село Серетино подверглось атаке БПЛА самолетного типа», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам ВСУ нанесли удары с помощью 7 дронов, три из которых сбила система ПВО. В Грайворонском округе по семи населенным пунктам Украина выпустила 26 боеприпасов, было совершено 9 атак БПЛА.

«В Шебекино ранены два мирных жителя. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног после оказания медпомощи отпущена домой на амбулаторное лечение, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и рук госпитализирован», — добавил губернатор.

1 января Гладков сообщил, что в Белгородской области при атаке БПЛА были ранены два жителя региона.

Ранее сообщалось о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ».