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Синоптики назвали сроки прихода зимних морозов в Центральную Россию

«Фобос»: морозов в Центральной России не будет до середины января
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Maxim Shemetov/Reuters

В европейской части России зима пока значительно теплее климатической нормы, заявили в центре погоды «Фобос».

Там отметили, что на севере региона температура на 3–4°C выше средних многолетних значений, а в Сибири из-за атлантических воздушных масс — на 4–6°C.

«А вот на севере Дальнего Востока январь ожидается холоднее, нежели обычно, там прогнозируется отрицательная температурная аномалия в 1–3°», — рассказали синоптики.

По их прогнозам, на Рождество в Центральной России будет затяжное потепление, которое только в середине января может смениться мощным арктическим вторжением.

«Средняя температура станет ниже многолетних значений. Это похолодание захватит и первые дни третьей декады месяца», — добавили в «Фобосе» и сообщили, что в конце января и начале февраля снова ожидается потепление.

2 января специалист «Фобоса» Михаил Леус тоже говорил о том, что москвичи останутся без рождественских морозов. По его словам, потепление в первые дни января и то, что температура выше климатической нормы на 2°C, связано с «наследством» декабря. Синоптик допустил, что 2 января станет самым теплым днем на неделе, потому что в ночь на 4 января регион пересечет холодный атмосферный фронт. Из-за него дожди сменятся мокрым снегом, температура опустится ниже 0°C и сформируется сильная гололедица.

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