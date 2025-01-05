Стал известен диагноз, который поставили пострадавшим в ДНР журналистам

Журналисткам донецкого издания «Блокнот» Светлане Лариной и Изабелле Либерман, которые пострадали при атаке Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР), оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

Собеседник издания сообщил, что медики поставили раненным диагноз «акубаротравма», которая вызвана резким перепадом давления и звуком при взрыве.

Утром субботы, 4 января, ВСУ обстреляли Горловку. Как рассказал мэр города Иван Приходько заявил, что всего в Горловке было зафиксировано девять обстрелов, в результате были повреждены один частный дом, линия электропередачи, один автомобиль, 19 абонентов остались без света.

В тот же день в ДНР автомобиль с группой российских военкоров возвращался в Донецк после съемки последствий обстрелов в Горловке. На трассе в город его атаковал начиненный взрывчаткой беспилотник-камикадзе ВСУ.

В результате внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов получил несовместимые с жизнью травмы. Еще четверо находившихся в машине журналистов — ранения различной степени тяжести. Они были госпитализированы.

МИД РФ считает, что сотрудники СМИ были сознательно выбраны мишенью нападения, так как атака произошла вдалеке от линии боевого соприкосновения.

Ранее стало известно, что везли журналисты, попавшие под удар в ДНР.