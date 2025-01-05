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Стало известно, что везли журналисты, попавшие под удар в ДНР

Журналисты, попавшие под удар дрона ВСУ в ДНР, везли гуманитарную помощь в храм
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Илья Питалев/РИА Новости

Журналисты, попавшие под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) , во время поездки в Горловку Донецкой народной республики (ДНР) отвозили гуманитарную помощь в храм. Об этом рассказала одна из пострадавших, редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина в интервью ТАСС.

По ее словам, украинский беспилотник сбросил боеприпас на крышу автомобиля журналистов. Удар пришелся на сторону, где сидел внештатный журналист «Известий» Александр Мартемьянов, добавила Ларина.

До этого сообщалось, что журналистов, которые пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю в Донецкой народной республике, доставили в больницы.

В ходе атаки Мартемьянов получил несовместимые с жизнью травмы. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко рассказал, что после съемки последствий обстрелов в Горловке сотрудники СМИ направлялись обратно в Донецк, тогда по их машине и ударил дрон. Он сам в результате произошедшего получил контузию и ссадины на лице, остальные тоже пострадали.

Ранее украинский снаряд попал в здание Дворца культуры в ДНР.

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