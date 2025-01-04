В Горловке выросло число раненых из-за обстрела ВСУ

Приходько: число раненых в Горловке из-за обстрела ВСУ выросло до девяти

Число раненых из-за обстрела ВСУ в Горловке Донецкой народной республики увеличилось до девяти. Об этом ТАСС со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

«Девять раненых мирных жителей Горловки в результате обстрела жилмассива «Комсомолец», — поделился Приходько.

Накануне ВСУ также обстреляли Горловку. Тогда ранения получил один мирный житель.

Приходько сообщал, что всего в городе было зафиксировано девять обстрелов. Повреждены один частный дом, линия электропередачи, один автомобиль. 19 абонентов остались без света.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

До этого сообщалось, что четыре мирных жителя пострадали в результате обстрела населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР. Пантелеймоновка находится примерно в семи километрах южнее Горловки и входит в Горловский городской совет.

Ранее украинский беспилотник атаковал пожарных в Горловке.