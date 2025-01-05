МИД РФ: все виновные в атаке на российских журналистов будут наказаны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ведомства по поводу атаки дрона по машине с российскими журналистами в Донецкой народной республике (ДНР) обвинила в произошедшем украинскую сторону.

«На совести киевской клики — бесчисленные жизни ни в чем не повинных граждан, людей гражданских профессий, в том числе журналистов и военкоров, ставших жертвами умышленных атак», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что российские журналисты были атакованы вдалеке от линии боевого соприкосновения, что указывает на то, что сотрудники СМИ были сознательно выбраны целью нападения. По словам дипломата, все виновные в преступлении будут установлены и понесут наказание.

4 января в ДНР автомобиль с группой российских военкоров возвращался в Донецк после съемки последствий обстрелов в Горловке. На трассе в город его атаковал начиненный взрывчаткой беспилотник-камикадзе ВСУ. В результате внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов получил несовместимые с жизнью травмы. Еще четверо находившихся в машине журналистов получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее СК выяснил, кто ударил по машине российских журналистов в ДНР.