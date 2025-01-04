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Корреспондент «Известий» погиб в результате удара украинского беспилотника

РИА: корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб в результате удара БПЛА ВСУ
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RVvoenkor/Telegram

Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю на трассе Донецк — Горловка. Об этом сообщает РИА Новости.

Также при этом обстреле пострадал корреспондент РИА Новости и еще четверо сотрудников СМИ.

По данным агентства, украинские войска сознательно нанесли удар по гражданскому транспортному средству, которое находилось далеко от линии фронта.

«После съемки последствий обстрелов в Горловке мы направлялись обратно в Донецк, когда наш автомобиль был атакован дроном-камикадзе», — рассказал корреспондент РИА Новости Максим Романенко.

По его словам, в результате удара он получил контузию и ссадины на лице.

28 декабря сообщалось, что редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне СВО от удара украинского беспилотника. Елисеев служил в рядах ВС РФ с осени 2022 года. Он пошел воевать добровольно и служил связистом в ЛНР на Харьковском направлении, где восстанавливал связь. Корреспонденты рассказали, что на передовой о телевизионной работе военного напоминал только присвоенный однополчанами позывной «Диктор».

Ранее боец СВО погиб в аварии, узнав о рождении дочери.

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