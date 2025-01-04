Казахстан проведет внеплановые проверки аэропортов после авиакатастрофы в Актау

Внеплановые проверки аэропортов и самолетов пройдут в Казахстане после крушения борта Azerbaijan Airlines (AZAL) около Актау. Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики, передает ТАСС.

«АО «Авиационная администрация Казахстана» проведет внеплановую ревизию технического состояния аэропортов и воздушных судов, а также перепроверит квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов казахстанских авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 29 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время разговора с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России.

Ранее в Бразилии приступили к расшифровке «черных ящиков» разбившегося у Актау самолета.