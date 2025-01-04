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В Бразилии приступили к расшифровке «черных ящиков» разбившегося у Актау самолета

G1: начата расшифровка «черных ящиков» разбившегося под Актау самолета AZAL
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

В Бразилии началась расшифровка бортовых самописцев самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившегося в казахстанском Актау. Об этом сообщил бразильский портал G1.

«Извлеченные сведения будут переданы в Управление по расследованию авиационных происшествий Казахстана — агентство, ответственное за анализ и расследование происшествия», — говорится в сообщении.

Анализом данных с «черных ящиков» займутся специалисты ВВС Бразилии (Força Aérea Brasileira — FAB).

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 29 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время разговора с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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