«Обычно иноагент наговаривает на большой срок». Против Эйдельман возбудили дело В отношении историка Эйдельман возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма

После проведенной проверки столичная прокуратура возбудила уголовное дело против блогера-историка Тамары Эйдельман*, ее подозревают в реабилитации нацизма. Заслуженная учительница РФ опубликовала на своем YouTube-канале несколько видео с противоречивым содержанием, после чего в ее отношении началась проверка. По этой статье живущей в Португалии Эйдельман грозит до пяти лет лишения свободы. Однако адвокат Александр Бенхин считает, что таким сроком дело не ограничится. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Прокуратура города Москвы возбудила уголовное дело в отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) по статье «Реабилитация нацизма». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«В ходе мониторинга сети Интернет на видеохостинге выявлен администрируемый иноагентом Тамарой Эйдельман публичный канал, где размещена видеозапись ее авторской программы, содержащая высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества», — говорится в сообщении прокуратуры.

21 июня ведомство начало проводить проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура. Ведомство не уточнило, какой именно ролик и какие именно слова стали поводом для начала проверки. Telegram-канал Shot 21 июня сообщил, что поводом мог стать ролик, опубликованный в начале мая. Эйдельман назвала празднование Дня Победы пропагандой и сделала несколько резких высказываний о ветеранах и роли СССР во Второй мировой войне. Историку грозит до пяти лет лишения свободы.

«Все делаю правильно»

Эйдельман рассказала изданию «Такие дела», что не получала уведомлений о возбуждении против нее уголовного дела.

«Это [возбуждение дела] говорит только об одном: все то, что я делаю, когда рассказываю о том, как нынешняя власть извращает историю Второй мировой войны и использует День Победы для пропаганды войны, я делаю правильно», — заявила историк.

В своих соцсетях Эйдельман не стала комментировать происходящее, но оставила ссылку на интервью «Таким делам» (издание основал ее сын).

В беседе с RTVI историк отметила, что возбуждение уголовного дела ей неприятно. Она не знает, какие именно материалы легли в его основу, но допускает, что сотрудников правоохранительных органов «возмутили ее многочисленные высказывания и большой прямой эфир, посвященные тому, как нынешняя власть извращает память о войне и использует День Победы в своих интересах для пропаганды новой войны».

Не пять, а десять лет

Адвокат Александр Бенхин заявил в разговоре с изданием «Абзац», что, скорее всего, в отношении Эйдельман возбудят и другое уголовное дело:

«Перспектива однозначная — ей заочно вынесут приговор. По последней практике скажу, что ее могут осудить на восемь-десять лет. Сама реабилитация нацизма карается сроком до пяти лет, но обычно вместе с этой статьей параллельно осуждают по статье за фейки об армии. Одной реабилитацией нацизма дело не закончится. Любой стандартный иноагент наговаривает себе на большой срок. Я уверен, что фейки об армии станут основной статьей обвинения».

По словам Бенхина, после вынесения приговора судом Эйдельман задержат, как только она пересечет границу с Россией или дружественной РФ страной.

Заслуженный учитель России

Татьяне Эйдельман 64 года. Ее мать и отец были историками, а дед по отцовской линии — театроведом и журналистом. Эйдельман решила пойти по стопам своих родственников и поступила на исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1981 году она освоила профессию историка, учителя со знанием иностранного языка. Вскоре она родила сына и дочь.

С 1986 по 2021 год Эйдельман работала в школе №67 города Москвы в качестве учителя истории и обществознания, кроме этого, она заведовала кафедрой истории. Эйдельман также выпустила ряд статей об исторических событиях и проблемах преподавания, вела тематические программы на нескольких радиостанциях.

В 2019 году она создала YouTube-канал «Уроки истории с Тамарой Эйдельман», где выкладывает видео на различные исторические темы. В апреле 2021 года Эйдельман написала открытое письмо с просьбой помочь Алексею Навальному, который тогда находился в колонии в Покрове. В это же время на нее завели административное дело за нарушение установленного порядка проведения публичных акций. В 2022 году она публично осудила СВО и переехала к дочери в Лиссабон.

9 сентября 2022 года Минюст России внес Эйдельман в список иноагентов. Ее сын Митя Алешковский (организация включена Минюстом в список иноагентов) также признан СМИ-иноагентом. В июле 2023 года в отношении Эйдельман составили протокол за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в соцсетях. В марте этого года суд обязал ее выплатить 50 тысяч рублей в качестве штрафа за отсутствие маркировки.