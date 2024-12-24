Петра Верзилова внесли в реестр террористов и экстремистов

Участника группы Pussy Riot и бывшего издателя «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 г., город Москва», — подчеркивается в публикации.

До этого, в начале декабря, против Верзилова, заочно осужденного за распространение заведомо ложной информации об армии РФ, было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии. Верзилову также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение четырех лет.

Однако в марте 2024 года Мосгорсуд отменил заочный приговор экс-издателю «Медиазоны». Дело направили в Басманный суд Москвы для нового рассмотрения.

В апреле участник группы Pussy Riot был повторно осужден по делу о распространении ложной информации о российской армии. Верзилова приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что Верзилов поддерживал лидеров недружественных стран.