В Бразилии изучат черные ящики с упавшего в Казахстане самолета

Токаев: для расследования катастрофы в Актау самописцы направлены в Бразилию

Правительственная комиссия для объективного расследования причин авиакатастрофы в Актау направила бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где был изготовлен лайнер. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана тили» (Родной язык).

Также Казахстан пригласил 17 международных экспертов, в том числе от Международной организации гражданской авиации и Межгосударственного Авиационного Комитета.

Токаев выразил уверенность, что это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования причин авиакатастрофы.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 29 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время разговора с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России.

Ранее в Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау.