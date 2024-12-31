В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау

Шесть россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, остаются в больницах

Шесть россиян, пострадавших в авиакатастрофе в казахстанском Актау, остаются в больницах. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, — в состоянии средней тяжести», — сказал он.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на лайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

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