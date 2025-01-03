Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на врача в Свердловской области

Председатель Следственного комитет России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту нападения на фельдшера в городе Североуральске Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

В ведомстве отметили, что компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду скорой помощи, пострадала женщина-фельдшер, отметили в ведомстве.

В СК России добавили, что Бастрыкин будет ожидать доклад по уголовному делу.

Накануне сообщалось, что на бригаду скорой помощи в Североуральске напали хулиганы, отобрали и разбили аптечку о голову женщины. Она получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Пострадавшая находится в травматологии. Нападавших уже задержали. Полиция ведет расследование.

В ноябре сообщалось, что в Екатеринбурге торопившаяся в больницу машина скорой помощи сбила 18-летнюю девушку. ДТП произошло утром 19 ноября возле станции метро «Проспект Космонавтов». Скорая, за рулем которой находился 57-летний водитель с 39-летним стажем, спешила в больницу с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В городской Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшая не услышала его, так как была в наушниках.

Ранее на Урале автомобилист протаранил машину скорой помощи, которая спешила в больницу.