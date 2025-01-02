На бригаду скорой помощи на Урале напали хулиганы

На бригаду скорой помощи в Североуральске Свердловской области напали хулиганы, они разбили девушке-врачу чемодан-укладку. Об этом сообщает «Четвертый канал» Екатеринбурга.

Отмечается, что 1 января группа людей в состоянии алкогольного опьянения напала на врачей скорой помощи. Они отняли и разбили аптечку о голову девушки, выполнявшей выезд, она получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Пострадавшая находится в травматологии.

Нападавших уже задержали. Полиция ведет расследование.

В ноябре сообщалось, что в Екатеринбурге торопившаяся в больницу машина скорой помощи сбила 18-летнюю девушку. ДТП произошло утром 19 ноября возле станции метро «Проспект Космонавтов». Скорая, за рулем которой находился 57-летний водитель с 39-летним стажем, спешила в больницу с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В городской Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшая не услышала его, так как была в наушниках.

Ранее на Урале автомобилист протаранил машину скорой помощи, которая спешила в больницу.