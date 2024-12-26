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На Алтае пациент набросился на фельдшера в машине скорой

В Бийске пациент набросился на фельдшера в машине скорой помощи
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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Бийске Алтайского края пациент, которого везли в больницу, напал на медицинского работника. Об этом сообщили в пресс-службе городской станции скорой медицинской помощи.

Как рассказали врачи, пациент обратился за помощью в городскую больницу №2. Терапевт зафиксировала у мужчины множественные травмы и приняла решение вызвать ему скорую, чтобы транспортировать в травмпункт Центральной городской больницы.

Бригада приехала на вызов и забрала пациента. По словам фельдшера, в какой-то момент во время транспортировки пациент внезапно проявил агрессию и набросился на него. Фельдшер написал по факту случившегося заявление в полицию. Довела ли скорая пациента в пункт назначения, не уточняется.

До этого в Петербурге сотрудник психологической службы избил 28-летнюю фельдшера скорой помощи. Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки, сочетанной травмой, ушибом мягких тканей головы и растяжением шейного отдела позвоночника.

Ранее в Иркутске женщина напала на педиатра из-за бахил и требовала осмотреть ребенка.

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