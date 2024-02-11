На Урале автомобилист протаранил машину скорой помощи, которая спешила в больницу

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля протаранил машину «скорой», которая спешила в больницу. Об этом сообщает Ura.ru.

Сегодня автомобиль Lada Granta врезался в машину скорой помощи, не пропустив ее на перекрестке улиц Газетной и Красноармейской. В тот момент медики везли в больницу пациента, в ДТП он не пострадал. После инцидента на место прибыла другая бригада и забрала больного.

«Скорая мчалась в больницу с сиренами и мигалками. Водитель легковушки не пропустил скорую, протаранив ее прямо в бок», — уточнил свидетель инцидента.

Информацию о происшествии подтвердили в ГИБДД города. Сейчас инспекторы проводят проверку.

Ранее суд приговорил к 17,6 годам колонии водителя грузовика, устроившего ДТП со скорой.