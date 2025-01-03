Байден рассказал о планах исполнителя теракта в Новом Орлеане взорвать бомбы

Исполнитель теракта в Новом Орлеане за несколько часов до атаки заложил в центре города две бомбы. Об этом сообщил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме.

«Исполнитель теракта в Новом Орлеане — это тот же человек, поместивший два взрывных устройства в холодильники со льдом во Французском квартале, за несколько часов до нападения», — отметил он и уточнил, что у мужчины был с собой детонатор.

Байден подчеркнул, что между терактом в Новом Орлеане и взрывом пикапа Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе нет связи.

1 января сообщалось, что в Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы.

Кроме того, рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта. Преступником оказался 37-летний американец Мэттью Ливельсбергер. Он был действующим военным, служившим на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Ранее Маск призвал к реформе ФБР после наезда на толпу и подрыва Tesla в США.