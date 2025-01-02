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Политолог допустил связь между взрывом в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане

Расмуссен: взрыв в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны
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ABC Affiliate WGNO/Handout via Reuters

Возгорание электрического пикапа Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане могут быть связаны. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

По его мнению, за обоими инцидентами может стоять какая-то организация. Расмуссен предположил, что целью атак было вселение страха в общество и усиление напряженности в США.

Подполковник подчеркнул, что в связи с инцидентом должны быть усилены меры безопасности.

1 января рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. Телеканал NBC News сообщил, что в результате происшествия один человек получил серьезные ранения, врачи не смогли его спасти. По данным СМИ, взрыв совершил 37-летний Мэтью Ливельсбергер из города Колорадо-Спрингс. Он, как и Шамсуддин Джаббар, устроивший теракт в Новом Орлеане, служил в армии США.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских.

Ранее Трамп обвинил мигрантов в наезде авто на людей в Новом Орлеане.

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