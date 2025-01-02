Авиаперевозчик из ОАЭ возобновляет рейсы в Сочи после катастрофы в Актау

Госкомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai возобновит прямые рейсы из Дубая в Сочи с 3 января. Об этом сообщает аэропорт российского города в Telegram-канале.

Там уточнили, что улететь в Дубай можно будет на Boeing 737 три раза в неделю — в понедельник, среду и субботу, а с весны полеты станут ежедневными. Путешествие продлится 3 часа 40 минут.

До этого стало известно, что Flydubai возобновит прямые рейсы из Дубая в Минеральные Воды. В конце декабря авиаперевозчик на фоне авиакатастрофы в Актау объявил о прекращении регулярных полетов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. Он не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за сильного тумана, борт перенаправили в Махачкалу. Однако пилоты решили посадить воздушное судно в Актау, рассказав диспетчерам о «нештатной ситуации на борту». В итоге лайнер рухнул в трех километрах от Актау, на месте крушения начался пожар.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной его крушения стало «вмешательство извне». На следующий день президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, самолет пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

Ранее в Казахстане рассказали, когда обнародуют итоги расследования авиакатастрофы в Актау.