Авиакомпания из ОАЭ возобновляет рейсы в Минводы после катастрофы в Актау

Государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai возобновит прямые рейсы из Дубая в Минеральные Воды с 3 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Минвод.

В конце декабря авиаперевозчик объявил о прекращении регулярных полетов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января. Компания заранее уведомила своих партнеров, а пассажиры получили соответствующие уведомления об изменениях. Это произошло на фоне авиакатастрофы в Актау.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. Он не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за сильного тумана, борт перенаправили в Махачкалу. Однако пилоты решили посадить воздушное судно в Актау, рассказав диспетчерам о «нештатной ситуации на борту». В итоге лайнер рухнул в трех километрах от Актау, на месте крушения начался пожар.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». На следующий день президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, самолет пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

Ранее в Казахстане рассказали, когда обнародуют итоги расследования авиакатастрофы в Актау.