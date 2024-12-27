FlyDubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод с 28 декабря по пятое января

Авиакомпания Flydubai объявила об отмене рейсов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января. Об этом сообщает ТАСС.

Компания заранее уведомила своих партнеров, а пассажиры получают соответствующие уведомления о изменениях.

Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау . Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку.

По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил о 29 пострадавших, которых доставили в больницы.

После этого выяснилось, что командир самолета получил предложение о посадке в других аэропортах после неудачных попыток приземлиться в Грозном. Однако он выбрал маршрут к Актау

Ранее во Франции самолет разбился после взлета с аэродрома.