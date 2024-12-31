В Казахстане рассказали, когда обнародуют итоги расследования авиакатастрофы в Актау

Итоги расследования крушения самолета в Актау могут озвучить в течение 30 дней

Предварительные итоги расследования крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау могут быть озвучены в течение 30 дней. Об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев, передает агентство «Казинформ».

«В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования», — сказал он.

Ластаев рассказал, что в настоящее время ведется полевой этап расследования авиакатастрофы.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на лайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

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