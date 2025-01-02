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К террористическому акту в Новом Орлеане могут быть причастны несколько человек

AP: к теракту в Новом Орлеане могут быть причастны четыре человека
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Gerald Herbert/AP

Сотрудники американских правоохранительных органов изучили видеозапись, на которой трое мужчин и одна женщина размещают самодельное взрывное устройство, связанное с террористическим актом в Новом Орлеане. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Об их задержании информации пока нет. Associated Press отметило, что эти сведения объясняют, почему силовые структуры США ранее заявили, что террорист, осуществивший наезд на пешеходов, не действовал в одиночку.

1 января сообщалось, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббара был ветераном американской армии. В ФБР уточнили, что подозреваемый завершил военную службу без нареканий.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали порядка 45 человек, 15 из них спасти не удалось.

Ранее Трамп обвинил мигрантов в наезде авто на людей в Новом Орлеане.

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Наезд на толпу в Новом Орлеане
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