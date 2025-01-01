ФБР раскрыло, кем являлся подозреваемый в теракте в Новом Орлеане

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббара был ветераном американской армии. Об этом заявила специальный агент ФБР Алита Данкен в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Был ветераном армии», — отметила она.

Данкен уточнила, что подозреваемый завершил военную службу без нареканий.

Кроме того, в ФБР сообщили, что у мужчины нашли флаг террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали порядка 45 человек, 10 из них спасти не удалось.

Отмечается, что в новогоднюю ночь администрация Нового Орлеана усилила охрану правопорядка, но это не помогло избежать трагедии. Представитель полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик заявила, что наезд был совершен намеренно, и подозреваемый «пытался сбить как можно больше людей».

Ранее в посольстве РФ ответили, были ли россияне среди жертв теракта в США.