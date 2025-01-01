Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФБР раскрыло, кем являлся подозреваемый в теракте в Новом Орлеане

ФБР заявило, что исполнитель теракта в Новом Орлеане являлся ветераном армии США
close
ABC Affiliate WGNO/Handout via Reuters

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббара был ветераном американской армии. Об этом заявила специальный агент ФБР Алита Данкен в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Был ветераном армии», — отметила она.

Данкен уточнила, что подозреваемый завершил военную службу без нареканий.

Кроме того, в ФБР сообщили, что у мужчины нашли флаг террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали порядка 45 человек, 10 из них спасти не удалось.

Отмечается, что в новогоднюю ночь администрация Нового Орлеана усилила охрану правопорядка, но это не помогло избежать трагедии. Представитель полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик заявила, что наезд был совершен намеренно, и подозреваемый «пытался сбить как можно больше людей».

Ранее в посольстве РФ ответили, были ли россияне среди жертв теракта в США.

Все новости на тему:
Наезд на толпу в Новом Орлеане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами