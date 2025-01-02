В США устанавливают связь между взрывом Tesla и терактом в Новом Орлеане

Байден: спецслужбы ищут связь между взрывом Tesla и терактом в Новом Орлеане

Спецслужбы выясняют, есть ли связь между взрывом электрического пикапа Tesla Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе телеобращения.

«Разведывательные службы расследуют это дело. В том числе устанавливают, есть ли возможная связь с атакой в Новом Орлеане», — отметил он.

Кроме того, Байден распорядился предоставить всю необходимую помощь в расследовании взрыва электромобиля.

Незадолго до этого телеканал NBC News сообщил, что в результате происшествия у отеля в Лас-Вегасе один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. По данным ФБР, подозреваемым является 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббара, он был ветераном американской армии.

Ранее Трамп обвинил мигрантов в наезде авто на людей в Новом Орлеане.