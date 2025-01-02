Число погибших при стрельбе в кафе в Черногории возросло до 10

RTCG: число погибших в результате стрельбы в черногорском кафе увеличилось до 10

В результате стрельбы в кафе в городе Цетине в Черногории погибли 10 человек. Об этом сообщает RTCG.

В числе погибших двое несовершеннолетних. Кроме того, ранены четыре человека.

Накануне сообщалось, что стрельбу устроил местный житель Ацо Мартинович, поссорившийся с одним из пострадавших. Он сходил домой, взял пистолет, а затем вернулся и расстрелял людей.

По данным издания, Мартинович совершил самоубийство.

Накануне произошел теракт в Новом Орлеане, США. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. 15 человек погибли.

По данным ФБР, террорист — 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббар, в машине которого нашли флаг «Исламского государства» (организация запрещена в России). В настоящее время силовики проверяют, действительно ли мужчина связан с террористической группировкой или же действовал в одиночку.

Ранее сообщалось, что к теракту в Новом Орлеане могут быть причастны несколько человек.