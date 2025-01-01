Раскрыта личность террориста, въехавшего в толпу в Новом Орлеане

ФБР считает исполнителем теракта в Новом Орлеане 42-летнего гражданина США Шамсуддина Джаббара. Об этом представители ведомства заявили в ответе на запрос ТАСС.

Помимо прочего, у мужчины нашли флаг террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Флаг ИГИЛ был обнаружен в машине, и ФБР работает над тем, чтобы установить возможные связи и принадлежность подозреваемого к террористическим организациям», — рассказали журналистам в бюро.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали порядка 45 человек, 10 из них спасти не удалось.

Отмечается, что в новогоднюю ночь администрация Нового Орлеана усилила охрану правопорядка, но это не помогло избежать трагедии. Представитель полиции Нового Орлеана Энн Киркпатрик заявила, что наезд был совершен намеренно, и подозреваемый «пытался сбить как можно больше людей».

Ранее Трамп обвинил мигрантов в наезде авто на людей в Новом Орлеане.