Названа возможная причина стрельбы в кафе в Черногории

Стрельба в кафе в городе Цетине Черногории, которая унесла жизни семи человек, включая двух несовершеннолетних, могла произойти в результате личной ссоры. Об этом сообщает RTCG.

По данным издания, стрельбу устроил местный житель Ацо Мартинович, поссорившийся с одним из пострадавших. Он сходил домой, взял пистолет, а затем вернулся и расстрелял людей, говорится в публикации. После этого Мартинович направился «дальше к району Хумци, где убил детей владельца кафе и одну женщину».

Мужчина известен своим агрессивным поведением, до этого его задерживали за незаконное хранение оружия, добавил RTCG.

Накануне произошел теракт в Новом Орлеане, США. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали порядка 45 человек, 10 из них спасти не удалось.

По данным ФБР, террорист — 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббар, в машине которого нашли флаг «Исламского государства» (организация запрещена в России). В настоящее время силовики проверяют, действительно ли мужчина связан с террористической группировкой или же действовал в одиночку.

Ранее в посольстве РФ ответили, были ли россияне среди жертв теракта в США.