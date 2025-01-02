Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский сенатор назвал предзнаменованием удар молнии в Капитолий

Сенатор-республиканец Ли назвал предзнаменованием удар молнии по Капитолию
close
Sean McAuliffe/Unsplash

Член сената США от штата Юта республиканец Майк Ли назвал предзнаменованием удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Комментируя видео с ударом молнии, сенатор подчеркнул, что случившееся ощущается как предзнаменование.

1 января сообщалось, что молния ударила в Капитолий в Вашингтоне и знаменитую многоэтажку «Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке в канун Нового года. Молния попала в памятник Джорджу Вашингтону и купол Капитолия.

15 ноября сообщалось, что в туристку из Аргентины попала молния на глазах у ее мужа.

В сентябре прошлого года молния ударила в Триумфальную арку императора Константина, расположенную рядом с римским Колизеем. Арка была возведена в начале IV века нашей эры. В результате удара молнии от памятника откололись несколько каменных элементов.

Ранее россиянам объяснили, где нельзя прятаться от молний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами