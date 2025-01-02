Американский сенатор назвал предзнаменованием удар молнии в Капитолий

Член сената США от штата Юта республиканец Майк Ли назвал предзнаменованием удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Комментируя видео с ударом молнии, сенатор подчеркнул, что случившееся ощущается как предзнаменование.

1 января сообщалось, что молния ударила в Капитолий в Вашингтоне и знаменитую многоэтажку «Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке в канун Нового года. Молния попала в памятник Джорджу Вашингтону и купол Капитолия.

15 ноября сообщалось, что в туристку из Аргентины попала молния на глазах у ее мужа.

В сентябре прошлого года молния ударила в Триумфальную арку императора Константина, расположенную рядом с римским Колизеем. Арка была возведена в начале IV века нашей эры. В результате удара молнии от памятника откололись несколько каменных элементов.

Ранее россиянам объяснили, где нельзя прятаться от молний.