Молния попала в арку Константина в Риме у Колизея

Молния ударила в Триумфальную арку императора Константина, расположенную рядом с римским Колизеем. Об этом сообщает информационное агентство Adnkronos.

3 сентября на итальянскую столицу обрушилась сильная гроза, улицы были затоплены, а сильный ветер повалил деревья.

В сети опубликовали фотография последствий разгула стихии. На кадрах видно, что в результате удара молнии от античного памятника откололись несколько каменных элементов. Руководство археологического парка Колизея, которому подчиняется арка Константина, подтвердило, что технические специалисты незамедлительно начали работу после инцидента.

«Наши сотрудники прибыли на место сразу после удара молнии. Все отколовшиеся фрагменты были собраны и помещены в безопасное место. Оценка ущерба уже началась, анализ продолжится завтра утром», — сообщили в учреждении.

Триумфальная арка была построена по решению Сената в честь победы Константина над Максенцием в гражданской войне. Строительство велось с 312 по 315 год нашей эры, при этом использовался мрамор, взятый с ранее возведенных арок.

Высота этого трехпролетного монумента составляет 21 метр.

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