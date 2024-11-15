В туристку из Аргентины попала молния на глазах у ее мужа

В Перу молния ударила по туристке из Аргентины на глазах у ее мужа, пишет LADBible.

Инцидент произошел в перуанской Красной долине, когда Габриэла Дайана Басалло и ее муж Самуэль спускались с горы. Ударом молнии задело не только женщину, но и супруга. Мужчина был доставлен в больницу с сильными ожогами, сейчас его состояние удовлетворительное, по словам медиков.

К сожалению, врачам не удалось спасти Габриэлу из-за тяжести полученных травм. Гид Эфраин Самора Галиндо отметил, что Красная долина славится своим живописным ландшафтом и резкими климатическими изменениями. Регион известен не только своими оранжевыми и красными горами, но и частыми снегопадами и дождями, что делает его посещение рискованным в плохую погоду.

В местной полиции прокомментировали ситуацию, сообщив, что начато расследование дела.

Ранее ученые обнаружили на орбите губительные электроны, возникающие во время гроз.