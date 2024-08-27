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Россиянам объяснили, где нельзя прятаться от молний

Сотрудник МЧС Дашкевич: от молний нельзя прятаться под деревьями

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Сергей Булкин

Молния чаще всего попадает в одиноко возвышающийся объект. Если гроза настигла в поле, стоит попробовать «слиться с местностью», присев на корточки. Что касается городов, в них больше укрытий, но их тоже нужно выбирать с умом. Об этом «Пятому каналу» сообщила начальник управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Москве Юлия Дашкевич.

«Ваше спасение в этой ситуации, безусловно, подъезд жилого дома, магазин. Ни в коем разе не остановка общественного транспорта», — предупредила Дашкевич.

Она также посоветовала избегать высоких деревьев, железных и шатких конструкций. Кроме того, по ее словам, в грозу нельзя раскрывать зонт и пользоваться мобильным телефоном.

Организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов до этого говорил, что любые металлические предметы, которые создают электро-магнитные волны, усиливают вероятность попадания молнии.

Ранее россиянам назвали самый эффективный способ избежать удара молнии.

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