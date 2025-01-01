Молния ударила в знаменитые сооружения Вашингтона и Нью-Йорка в канун Нового года

Молния ударила в Капитолий и «Эмпайр-стейт-билдинг» в канун Нового года

Молния ударила в Капитолий в Вашингтоне и знаменитую многоэтажку «Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке в канун Нового года. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание отмечает, что на фотографиях, распространенных в социальных сетях, можно заметить, как молния ударяет в Монумент Вашингтона (памятник Джорджу Вашингтону — прим. ред.) и купол Капитолия.

Также опубликованы кадры удара молнии по «Эмпайр-стейт-билдингу».

Пользователи соцсетей увидели в этом явлении «хорошее предзнаменование» перед возвращением к власти избранного президента США Дональда Трампа.

В сентябре прошлого года молния ударила в Триумфальную арку императора Константина, расположенную рядом с римским Колизеем. Арка была возведена в начале IV века нашей эры. В результате удара молнии от памятника откололись несколько каменных элементов.

Ранее в туристку из Аргентины попала молния на глазах у ее мужа.