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В Госдуме увидели «украинский след» в катастрофе с самолетом AZAL

Журавлев: без дронов ВСУ рейс Баку — Грозный спокойно приземлился бы в Чечне
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев в беседе с RT заявил о причастности Украины к катастрофе с самолетом «Азербайджанских авиалиний» в Актау.

«Аварийная ситуация была создана украинскими дронами, и без их участия рейс БакуГрозный спокойно приземлился бы в аэропорту назначения», — заявил депутат.

Журавлев считает, что авиакатастрофу нужно включить в «гигантский список военных преступлений киевского режима» и задать соответствующие вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, а также странам, которые поставляют Киеву вооружение и разрешают украинской армии «наносить удары любыми средствами» по России, в частности, США.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжили 29 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

В свою очередь, Алиев во время разговора с Путиным заявил, что воздушное судно подверглось внешнему воздействию в небе над территорией России.

Ранее Алиев призвал Москву наказать виновных в крушении самолета AZAL.

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Крушение самолета в Казахстане
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