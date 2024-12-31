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Летевшие в Казань самолеты направили на аэродром в Нижнекамске

Направлявшиеся в Казань рейсы совершат посадку на аэродроме в Нижнекамске
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Летевшие в казанский аэропорт самолеты направили на запасной аэродром в Бегишево (Нижнекамск) из-за временных ограничений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани татарстанской столицы.

«Направляющиеся в аэропорт »Казань» рейсы из Томска и Сургута перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с пассажирами задержанных самолетов ведут работу сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Утром 31 декабря аэропорт Казани временно прекращал работу. Отмечалось, что ограничения ввели, руководствуясь соображениями безопасности. С 9:30 мск воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.

30 декабря премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявлял, что регион может подвергнуться атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время новогодних праздников. По его словам, необходимо проанализировать принятые меры каждого ведомства, а также устранить недочеты.

Ранее стало известно, что пассажиры самолета Москва — Владикавказ застряли в столице из-за задержки рейса.

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